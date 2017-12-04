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В МОН назвали условия поступления в вузы в 2018 году

В МОН назвали условия поступления в вузы в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 20742 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Фиксированный перечень конкурсных предметов, ВНО в магистратуру с "Права" и "Международного права", 7 заявлений на бюджет и 150 баллов на врачебные специальности - эти и другие новации ждут абитуриентов 2018-го. Они предусмотрены Условиями приема на обучение в учреждения высшего образования в 2018 году, которые уже прошли регистрацию в Министерстве юстиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В частности, по данным МОН, в следующем году для поступления после 11 классов на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений два конкурсных предмета будут фиксированными. Третий поступающий сможет выбрать из двух альтернативных вариантов.

Кроме того, в условиях вступления появился список специальностей, по которым вместо творческих конкурсов будут проводиться творческие зачеты - новая форма вступительного испытания. Это будет этап доконкурсного отбора, во время которого поступающие заранее получат возможность подтвердить свои способности. По его итогам они смогут принять участие в конкурсе на основе ВНО. Творческие зачеты вузы могут проводить уже с 1 февраля 2018 года и до 26 июля.

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Кроме результатов ВНО 2018, поступающие также смогут использовать результаты 2017 и 2016 по всем предметам, кроме иностранных языков. Это связано с изменением формата проведения тестирования по иностранным языкам в 2018-м. В частности, на ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам тесты будут включать аудирование и иметь 2 уровня сложности - академический и профильный.

Еще одно изменение - количество заявлений, которые сможет подавать поступающий 2018 на места государственного и регионального заказа. Количество заявлений уменьшено с 9 до 7, а подавать их можно будет не более чем на 4 специальности (как и в этом году). Подача заявлений на контракт не ограничивается.

Для вступления в отдельные медицинские специальности установлено минимальное количество баллов по биологии, химии или математики. Она составит 150 баллов и будет касаться специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

В условиях приема на 2018-й остались в этом году коэффициенты - региональный, сельский, отраслевой, однако были несколько изменены их величины.

В МОН отметили, что регистрация электронных кабинетов поступающих на основе полного общего среднего образования открыта 2 июля и продлится до 25 июля. Прием заявлений и документов начнется 12 июля. Те, кто будет поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подать заявления до 20 июля. Для тех же абитуриентов, которые будут поступать только на основе сертификатов ВНО, подача заявлений будет открыта до 26 июля.

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Узнать, кто прошел на бюджет, поступающие смогут 1 августа - в этот день обнародуют рейтинговый список с указанием рекомендованных к зачислению. На места государственного и регионального заказа зачисление состоится 7 августа, а за средства физических или юридических лиц - не позднее 30 сентября.

Что касается вступления в магистратуру, то в 2018-м обязательное единственное вступительное испытание по технологии ВНО будут сдавать абитуриенты не только на специальность "Право", но и на "Международное право". Также будет проводиться эксперимент для поступления по результатам единого вступительного экзамена по иностранным языкам по технологии ВНО на специальности отраслей знаний: "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

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Ранее Минюст уже зарегистрировал Условия приема для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2018 году.

Также напоминаем, что с 6 по 15 декабря МОН будет разъяснять вузам в регионах Условия приема на 2018 год.

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