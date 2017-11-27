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Українські школярі і студенти цього року здобули 24 медалі на міжнародних олімпіадах

Українські школярі і студенти цього року здобули 24 медалі на міжнародних олімпіадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протягом 2017 року українські школярі і студенти вибороли 24 медалі на міжнародних олімпіадах. Про це повідомляє прес-служба МОН, передає УНН.

Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики стала останньою в цьому році для українських учнів і студентів. Українські учасники на змаганнях здобули чотири нагороди.

"Загалом цього року 32 наші представники спробували свої сили в 8 міжнародних учнівських олімпіадах: з хімії, математики, фізики, біології, інформатики, географії, екології та астрономії. У цих змаганнях вони здобули 24 медалі: 6 золотих, 8 – срібних та 10 – бронзових", - повідомили у МОН.

Як повідомляв УНН, у Міносвіти назвали кількість студентів з підвищеною стипендією.

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