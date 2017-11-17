У Міносвіти назвали кількість студентів з підвищеною стипендією

"Станом на сьогодні охоплення академічними стипендіями становить 45% від загальної чисельності студентів, які навчаються за кошти державного бюджету", - сказав він.

З його слів, це понад 310 тис. студентів, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра.

"Підвищені академічні в цьому числі отримують понад 12% (понад 37 тис.). Це не лише відмінники, це ті, які за рейтингом успішності займають провідні позиції. Це значно більше, ніж ми мали відмінників у 2016-му році", - додав В.Ковтунець.

Він також повідомив, що соціальні стипендії отримують 49,5 тис. студентів.

"І на це щомісячно витрачається понад 60 млн грн", - зауважив урядовець.

Нагадаємо, у Міносвіти запропонували розширити список спеціальностей для підвищених стипендій.