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У Міносвіти назвали кількість студентів з підвищеною стипендією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Підвищену академічну стипендію на сьогодні отримують 12% від усіх студентів-стипендіатів, а саме - понад 37 тисяч осіб. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, передає УНН.

"Станом на сьогодні охоплення академічними стипендіями становить 45% від загальної чисельності студентів, які навчаються за кошти державного бюджету", - сказав він.

З його слів, це понад 310 тис. студентів, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра.

"Підвищені академічні в цьому числі отримують понад 12% (понад 37 тис.). Це не лише відмінники, це ті, які за рейтингом успішності займають провідні позиції. Це значно більше, ніж ми мали відмінників у 2016-му році", - додав В.Ковтунець.

Він також повідомив, що соціальні стипендії отримують 49,5 тис. студентів.

"І на це щомісячно витрачається понад 60 млн грн", - зауважив урядовець.

Нагадаємо, у Міносвіти запропонували розширити список спеціальностей для підвищених стипендій.

Українські Національні Новини

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