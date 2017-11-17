У Міносвіти назвали кількість студентів з підвищеною стипендією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Підвищену академічну стипендію на сьогодні отримують 12% від усіх студентів-стипендіатів, а саме - понад 37 тисяч осіб. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, передає УНН.
"Станом на сьогодні охоплення академічними стипендіями становить 45% від загальної чисельності студентів, які навчаються за кошти державного бюджету", - сказав він.
З його слів, це понад 310 тис. студентів, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра.
"Підвищені академічні в цьому числі отримують понад 12% (понад 37 тис.). Це не лише відмінники, це ті, які за рейтингом успішності займають провідні позиції. Це значно більше, ніж ми мали відмінників у 2016-му році", - додав В.Ковтунець.
Він також повідомив, що соціальні стипендії отримують 49,5 тис. студентів.
"І на це щомісячно витрачається понад 60 млн грн", - зауважив урядовець.
Нагадаємо, у Міносвіти запропонували розширити список спеціальностей для підвищених стипендій.