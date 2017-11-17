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В Минобразования назвали количество студентов с повышенной стипендией

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Повышенную академическую стипендию на сегодня получают 12% от всех студентов-стипендиатов, а именно - более 37 тысяч человек. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, передает УНН.

"По состоянию на сегодня охват академическими стипендиями составляет 45% от общей численности студентов, обучающихся за средства государственного бюджета", - сказал он.

По его словам, это более 310 тыс. студентов, обучающихся по программам младшего специалиста, бакалавра и магистра.

"Повышенные академические в этом числе получают более 12% (более 37 тыс.). Это не только отличники, это те, которые по рейтингу успеваемости занимают ведущие позиции. Это значительно больше, чем мы имели отличников в 2016-м году", - добавил В.Ковтунец.

Он также сообщил, что социальные стипендии получают 49,5 тыс. студентов.

"И на это ежемесячно тратится более 60 млн грн", - отметил чиновник.

Напомним, в Минобразования предложили расширить список специальностей для повышенных стипендий.

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