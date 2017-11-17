У Міносвіти запропонували розширити список спеціальностей для підвищених стипендій

За його словами, вже підготовлені відповідні проекти постанов уряду.

“Підготовано проекти постанов, які передбачають розширити список спеціальностей, за якими будуть підвищені стипендії. Зокрема, планується включити туди хімію”, — сказав він.

Крім того, зазначив Ковтунець, планується розширити права вищих навчальних закладів у призначенні стипендій.

“У нас є невеликі групи, в яких буде до 10 студентів. Це, як правило, магістерські освітні програми, куди приходять найкращі студенти. І насправді, вони всі заслуговують на те, щоб отримувати стипендії”, — додав представник міністерства.

Нагадаємо, Міносвіти заборонило закривати гуртожитки на ніч.