В Минобразования предложили расширить список специальностей для повышенных стипендий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Министерстве образования и науки Украины предлагают расширить список специальностей в учебных заведениях, для которых установлена повышенная стипендия. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил заместитель министра образования Владимир Ковтунец, передает корреспондент УНН.
По его словам, уже подготовлены соответствующие проекты постановлений правительства.
"Подготовлен проекты постановлений, которые предусматривают расширить список специальностей, по которым будут повышены стипендии. В частности, планируется включить туда химию", - сказал он.
Кроме того, отметил Ковтунец, планируется расширить права высших учебных заведений в назначении стипендий.
"У нас есть небольшие группы, в которых будет до 10 студентов. Это, как правило, магистерские образовательные программы, куда приходят лучшие студенты. И на самом деле, они все заслуживают того, чтобы получать стипендии", - добавил представитель министерства.
Напомним, Минобразования запретило закрывать общежития на ночь.