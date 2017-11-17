В Минобразования предложили расширить список специальностей для повышенных стипендий

По его словам, уже подготовлены соответствующие проекты постановлений правительства.

"Подготовлен проекты постановлений, которые предусматривают расширить список специальностей, по которым будут повышены стипендии. В частности, планируется включить туда химию", - сказал он.

Кроме того, отметил Ковтунец, планируется расширить права высших учебных заведений в назначении стипендий.

"У нас есть небольшие группы, в которых будет до 10 студентов. Это, как правило, магистерские образовательные программы, куда приходят лучшие студенты. И на самом деле, они все заслуживают того, чтобы получать стипендии", - добавил представитель министерства.

Напомним, Минобразования запретило закрывать общежития на ночь.