Украинские школьники и студенты в этом году выиграли 24 медали на международных олимпиадах

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике стала последней в этом году для украинских учеников и студентов. Украинские участники на соревнованиях завоевали четыре награды.

"Всего в этом году 32 наши представители попробовали свои силы в 8 международных ученических олимпиадах: по химии, математике, физике, биологии, информатике, географии, экологии и астрономии. В этих соревнованиях они получили 24 медали: 6 золотых, 8 - серебряных и 10 - бронзовых", - сообщили в МОН.

Как сообщал УНН, в Минобразования назвали количество студентов с повышенной стипендией.