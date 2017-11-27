Украинские школьники и студенты в этом году выиграли 24 медали на международных олимпиадах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение 2017 украинские школьники и студенты завоевали 24 медали на международных олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике стала последней в этом году для украинских учеников и студентов. Украинские участники на соревнованиях завоевали четыре награды.
"Всего в этом году 32 наши представители попробовали свои силы в 8 международных ученических олимпиадах: по химии, математике, физике, биологии, информатике, географии, экологии и астрономии. В этих соревнованиях они получили 24 медали: 6 золотых, 8 - серебряных и 10 - бронзовых", - сообщили в МОН.
Как сообщал УНН, в Минобразования назвали количество студентов с повышенной стипендией.