Міносвіти рекомендує 9-класникам заздалегідь отримати ID-картки

Відповідно до умов прийому, вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію.

"Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року", – зазначив Шаров.

Як повідомляв УНН, київська школярка стала власницею мільйонної електронної ID-картки.