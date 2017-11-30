Міносвіти рекомендує 9-класникам заздалегідь отримати ID-картки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Учням, які планують вступати 2018-го на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів, потрібно заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту в формі ID-картки. Про це нагадав директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки Олег Шаров, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Відповідно до умов прийому, вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію.
"Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року", – зазначив Шаров.
Як повідомляв УНН, київська школярка стала власницею мільйонної електронної ID-картки.