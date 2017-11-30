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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 63475 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 43681 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 53681 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Минобразования рекомендует 9-классникам заранее получить ID-карты

Минобразования рекомендует 9-классникам заранее получить ID-карты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ученикам, которые планируют поступать 2018 на младшего специалиста на основе 9-ти классов, нужно заранее позаботиться о получении паспорта в форме ID-карты. Об этом напомнил директор Департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Согласно условиям приема, поступающим на младшего специалиста на базе 9-ти классов при подаче заявления на вступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и подать его копию.

"Таким документом является паспорт в виде ID-карты, который выдается гражданам Украины с 14-летнего возраста. Поэтому потребуется для поступления на основе 9-ти классов подавать именно такую ​​ID-карту. И мы очень просим заранее позаботиться о ее заказа и получения. Ведь поступать по свидетельству о рождении смогут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018", - отметил Шаров.

Как сообщал УНН, киевская школьница стала обладательницей миллионного электронной ID-карты.

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