Минобразования рекомендует 9-классникам заранее получить ID-карты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ученикам, которые планируют поступать 2018 на младшего специалиста на основе 9-ти классов, нужно заранее позаботиться о получении паспорта в форме ID-карты. Об этом напомнил директор Департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Согласно условиям приема, поступающим на младшего специалиста на базе 9-ти классов при подаче заявления на вступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и подать его копию.
"Таким документом является паспорт в виде ID-карты, который выдается гражданам Украины с 14-летнего возраста. Поэтому потребуется для поступления на основе 9-ти классов подавать именно такую ID-карту. И мы очень просим заранее позаботиться о ее заказа и получения. Ведь поступать по свидетельству о рождении смогут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018", - отметил Шаров.
Как сообщал УНН, киевская школьница стала обладательницей миллионного электронной ID-карты.