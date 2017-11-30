Минобразования рекомендует 9-классникам заранее получить ID-карты

Согласно условиям приема, поступающим на младшего специалиста на базе 9-ти классов при подаче заявления на вступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и подать его копию.

"Таким документом является паспорт в виде ID-карты, который выдается гражданам Украины с 14-летнего возраста. Поэтому потребуется для поступления на основе 9-ти классов подавать именно такую ​​ID-карту. И мы очень просим заранее позаботиться о ее заказа и получения. Ведь поступать по свидетельству о рождении смогут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018", - отметил Шаров.

Как сообщал УНН, киевская школьница стала обладательницей миллионного электронной ID-карты.