У Moderna анонсували початок клінічних випробувань вакцини проти "Омікрону"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Генеральний директор американської біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель повідомив, що найближчими тижнями розпочнуться клінічні випробування вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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"Вакцину допрацьовують. Вона має надійти на клінічні випробування найближчими тижнями. Ми сподіваємося, що в березні зможемо дістати дані, щоб поділитися з регуляторними органами і визначити наступні кроки", — зазначив Бансель.
Нагадаємо
Президент компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що вакцина проти нового штаму коронавірусу "Омікрон" може бути готовою вже у березні 2022 року.
Контекст
25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.