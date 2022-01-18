У Moderna анонсували початок клінічних випробувань вакцини проти "Омікрону"

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"Вакцину допрацьовують. Вона має надійти на клінічні випробування найближчими тижнями. Ми сподіваємося, що в березні зможемо дістати дані, щоб поділитися з регуляторними органами і визначити наступні кроки", — зазначив Бансель.

Нагадаємо

Президент компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що вакцина проти нового штаму коронавірусу "Омікрон" може бути готовою вже у березні 2022 року.

Контекст

25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.