У Мінсоцполітики розповіли про особливості виплат опікунським та багатодітним сім'ям

“Ми внесли законопроект про те, щоб діти з інвалідністю, які проживають у дитбудинках, опікунських сім'ях, могли там проживати до 23 років, відповідно, будуть тривати виплати. Потрібна соціалізація цих дітей, їм після 18 потрібно виходити кудись з цих сімей", — заявила Лазебна.

Також міністр розповіла про програми допомоги багатодітним сім'ям.

"За багатодітними сім'ями у нас є кілька програм допомоги, одна з них - малозабезпеченим. Якщо сім'я малозабезпечена, вона може прийти в цю програму, тому що там на кожну дитину ми платимо 130% прожиткового мінімуму. Розміри допомоги за програмами багатодітних виросли вдвічі. Можна звернутися в органи соцзахисту, і там допоможуть", — сказала вона.

Нагадаємо, у жовтні парламентський комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроекти щодо можливості проживання дітей-сиріт у прийомних сім’ях та дитбудинках після 18 років та щодо держдопомоги сім’ям з дітьми.