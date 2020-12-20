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У Мінсоцполітики розповіли про особливості виплат опікунським та багатодітним сім'ям

Київ • УНН

 • 19214 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Малозабезпеченим багатодітним сім'ям продовжать платити 130% прожиткового мінімуму на кожну дитину, а для дітей-сиріт з інвалідністю, які виховуються в опікунських сім'ях і на яких в 18 років припиняються виплати, хочуть змінити порядок допомоги. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

У Мінсоцполітики розповіли про особливості виплат опікунським та багатодітним сім'ям

“Ми внесли законопроект про те, щоб діти з інвалідністю, які проживають у дитбудинках, опікунських сім'ях, могли там проживати до 23 років, відповідно, будуть тривати виплати. Потрібна соціалізація цих дітей, їм після 18 потрібно виходити кудись з цих сімей", — заявила Лазебна.

Також міністр розповіла про програми допомоги багатодітним сім'ям.

"За багатодітними сім'ями у нас є кілька програм допомоги, одна з них - малозабезпеченим. Якщо сім'я малозабезпечена, вона може прийти в цю програму, тому що там на кожну дитину ми платимо 130% прожиткового мінімуму. Розміри допомоги за програмами багатодітних виросли вдвічі. Можна звернутися в органи соцзахисту, і там допоможуть", — сказала вона.

Нагадаємо, у жовтні парламентський комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроекти щодо можливості проживання дітей-сиріт у прийомних сім’ях та дитбудинках після 18 років та щодо держдопомоги сім’ям з дітьми.

Українські Національні Новини

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