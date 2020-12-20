В Минсоцполитики рассказали об особенностях выплат опекунским и многодетным семьям
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Малообеспеченным многодетным семьям продолжат платить 130% прожиточного минимума на каждого ребенка, а для детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на каких в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.
"Мы внесли законопроект о том, чтобы дети с инвалидностью, проживающие в детдомах, опекунских семьях, могли там проживать до 23 лет, соответственно, будут продолжаться выплаты. Нужна социализация этих детей, им после 18 нужно выходить куда-то из этих семей", - заявила Лазебная.
Также министр рассказала о программах помощи многодетным семьям.
"Что касается многодетных семей, у нас есть несколько программ помощи, одна из них - малообеспеченным. Если семья малообеспеченная, она может прийти в эту программу, потому что там на каждого ребенка мы платим 130% прожиточного минимума. Размеры помощи по программам многодетных выросли вдвое. Можно обратиться в органы соцзащиты, и там помогут", - сказала она.
Напомним, в октябре парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроекты о возможности проживания детей-сирот в приемных семьях и детдомах после 18 лет и по госпомощи семьям с детьми.