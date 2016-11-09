У Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
Як зазначила Д.Оліфер, за підсумками роботи підгрупи з безпеки було заслухано доповідь керівника СММ ОБСЄ Ертугрула Апакана.
"СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі - більш ніж на третину. Зокрема, це відбувається в районі Широкино, Павлопіль, Авдіївки, Світлодарська. Порушення режиму припинення вогню з боку ОРДЛО відбувається, в тому числі, з використанням артилерії і мінометів - озброєнь, заборонених Мінській угоді", - повідомила Д.Оліфер.