В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.
Как отметила Д.Олифер, по итогам работы подгруппы по безопасности был заслушан доклад руководителя СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана.
"СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть. В частности, это происходит в районе Широкино, Павлополь, Авдеевки, Светлодарска. Нарушение режима прекращения огня со стороны ОРДЛО происходит, в том числе, с использованием артиллерии и минометов - вооружений , запрещенных Минскими соглашениями ", - сообщила Д.Олифер.