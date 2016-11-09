В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы

Как отметила Д.Олифер, по итогам работы подгруппы по безопасности был заслушан доклад руководителя СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана.

"СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть. В частности, это происходит в районе Широкино, Павлополь, Авдеевки, Светлодарска. Нарушение режима прекращения огня со стороны ОРДЛО происходит, в том числе, с использованием артиллерии и минометов - вооружений , запрещенных Минскими соглашениями ", - сообщила Д.Олифер.