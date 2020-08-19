У Мінську приземлився літак ФСБ РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В аеропорту Мінська приземлився літак Федеральної служби безпеки Росії, яким ймовірно користується її голова Олександр Бортніков. Про це повідомляє російське видання “Новая газета” з посиланням на дані порталу Flightradar, передає УНН.
Мова йде про літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону “Росія”, який прибув до столиці Белорусі 18 серпня о 19:07 за місцевим часом. За два дні до цього літак здійснював перельоти між анексованим Сімферополем і Москвою.
“Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортников”, — пише “Нова газета”.
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Нагадаємо, 16 серпня президент Росії Володимир Путін домовився з керівником Білорусі Олександром Лукашенко, що Кремль надасть всебічну допомогу при першому запиті щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.
У Білорусі з вечора 9 серпня тривають масові акції протестів. Протестувальники не згодні з результатами виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.
Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тіхановська — 10%, були сфальсифіковані.