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У Мінрегіоні дали роз’яснення комунальним підприємствам щодо оплати послуг в умовах карантину

У Мінрегіоні дали роз’яснення комунальним підприємствам щодо оплати послуг в умовах карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство розвитку громад та територій України надіслало листа в обласні та Київську держадміністрації з рекомендаціями для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги щодо сплати за послуги під час карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Мінрегіон надіслав листа на обласні та Київську міську держадміністрації щодо оплати житлово-комунальних послуг в умовах карантину, з рекомендаціями для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.

Зокрема вказано, що підприємства житлово-комунальної сфери мають працювати у штатному режимі, оскільки надання комунальних послуг та послуги з управління багатоквартирним будинком має здійснюватися безперервно і перериватися тільки на ремонтні роботи та ліквідації аварій. Також сезонно деякі послуги можуть не надаватися, зокрема, опалення в міжопалювальний сезон.

"Оплата споживачами ЖКП напряму впливає на діяльність кожного підприємства галузі у населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг. Враховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, з метою запобігання поширення коронавірусу (COVID-19), недопущення його негативного впливу на здоров’я людей, необхідно вжити усіх можливих заходів щодо здійснення споживачами онлайн-платежів через особисті кабінети на сайтах підприємств-виконавців послуг, управителів багатоквартирних будинків, та за допомогою інших можливих і загальнодоступних сервісів", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що підприємствам рекомендують по телефону чи інтернету повідомити про можливість сплачувати за комунальні послуги онлайн, а "Ощадбанку" - надіслати отримувачам субсидії смс-повідомлення.

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Також вказано, що споживачі мають допомогти людям похилого віку сплатити за комунальні послуги онлайн.

Вказано, що на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням хвороби та протягом 30 днів з дня його відміни, діє ряд заборон для підприємств.

"Забороняється, зокрема: нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі", - додали у пресслужбі.

Також зазначається, що забороняється виселяти людей із їх помешкання і стягувати їх житло під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, а також виселяти громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Нагадаємо, уряд збільшив субсидії для оплати ЖКП, обіцяє зниження цін на газ в платіжках.

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