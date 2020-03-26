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В Минрегионе дали разъяснения коммунальным предприятиям по оплате услуг в условиях карантина

В Минрегионе дали разъяснения коммунальным предприятиям по оплате услуг в условиях карантина

Киев  •  УНН

 • 36071 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство развития общин и территорий Украины направило письмо в областные и Киевскую госадминистрации с рекомендациями для предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги по оплате за услуги во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Минрегион направил письмо на областные и Киевскую городскую госадминистрации по оплате жилищно-коммунальных услуг в условиях карантина, с рекомендациями для предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

В частности указано, что предприятия жилищно-коммунальной сферы должны работать в штатном режиме, поскольку предоставление коммунальных услуг и услуги по управлению многоквартирным домом должно осуществляться непрерывно и прерываться только на ремонтные работы и ликвидации аварий. Также сезонно некоторые услуги могут не предоставляться, в частности, отопление в межотопительный сезон.

"Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), недопущения его негативного влияния на здоровье людей, необходимо принять все возможные меры по осуществлению потребителями онлайн-платежей через личные кабинеты на сайтах предприятий-исполнителей услуг, управляющих многоквартирных домов, и с помощью других возможных общедоступных сервисов", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что предприятиям рекомендуют по телефону или интернету сообщить о возможности оплачивать коммунальные услуги онлайн, а "Ощадбанку" - послать получателям субсидии смс-сообщения.

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Также указано, что потребители должны помочь пожилым людям оплатить коммунальные услуги онлайн.

Указано, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением болезни и в течение 30 дней со дня его отмены действует ряд запретов для предприятий.

"Запрещается, в частности: начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, прекращение/приостановлении предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что запрещается выселять людей из их домов и взимать их жилье при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также выселять граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Напомним, правительство увеличило субсидии для оплаты ЖКУ, обещает снижение цен на газ в платежках.

Украинские Национальные Новости

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