В Минрегионе дали разъяснения коммунальным предприятиям по оплате услуг в условиях карантина

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство развития общин и территорий Украины направило письмо в областные и Киевскую госадминистрации с рекомендациями для предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги по оплате за услуги во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.