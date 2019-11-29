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У Міноборони заявили, що не мають відношення до затриманої у Севастополі "шпигунки"

У Міноборони заявили, що не мають відношення до затриманої у Севастополі "шпигунки"

Київ • УНН

 • 9226 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не має ніякого відношення до росіянки, яку звинувачують у шпигунстві на користь України. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Міноборони.

“Воєнна розвідка до цього відношення не має. Ми не будемо коментувати, тому що нема чого коментувати. Немає ні прізвища, нічого, розумієте. Можливо, це якась провокація їхня. Можливо, це якась помста їхня, за те що наші правоохоронні органи затримують їх шпигунів. До нас це немає жодного стосунку”, — повідомили у головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в окупованому Севастополі росіянку, яку підозрюють у шпигунстві на користь України.

У російських ЗМІ повідомляли, що росіянка була завербована українськими спецслужбами і за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру.

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