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У Севастополі затримали росіянку за шпигунство на користь України

У Севастополі затримали росіянку за шпигунство на користь України

Київ • УНН

 • 14191 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в окупованому Севастополі росіянку, яку підозрюють у шпигунстві на користь України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі громадянку Росії, яку підозрюють в державній зраді.

"Була завербована українськими спецслужбами і за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру", - повідомили в ЗМІ.

Також повідомляється, що було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії (Державна зрада). Ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, кримська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Верховної Ради Криму, які підозрюються у державній зраді.

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