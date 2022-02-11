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У Міноборони затвердили відкриту частину річного та трирічного плану оборонних закупівель, по закритій - триває робота

У Міноборони затвердили відкриту частину річного та трирічного плану оборонних закупівель, по закритій - триває робота

Київ • УНН

 • 14928 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство оборони України затвердило відкриту частину річного та трирічного плану оборонних закупівель Міністерства. Про це у своєму блозі повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

“Вже затверджено відкриту частину річного та трирічного плану оборонних закупівель Міністерства. По закритій частині триває інтенсивна робота, яка загалом є безпрецедентною. Комітет завершив свою частину 10 лютого. Тепер РНБО та Уряд”, - зауважив міністр.

Деталі

Резніков також додав, що відомство відновило роботу з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також у грудні було оперативно і вчасно проведено акт Верховної Ради щодо затвердження рішення Президента України про надання дозволу на доступ іноземних підрозділів для участі у навчаннях.

Додамо

У грудні 2021 року Резніков повідомив, що має намір створити аналог Агентства НАТО, яке закуповуватиме озброєння та техніку для ЗСУ.

За його словами, аналогом системи закупівель НАТО буде два агентства при Міноборони.

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