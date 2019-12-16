У Міноборони Туреччини прокоментували наміри країни виходити з НАТО

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Туреччина ключовий союзник НАТО і у неї немає намірів віддалятися від альянсу. Про це сказав міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар на сесії на тему “Погіршення світопорядку: врегулювання проблем в системі глобальної безпеки за допомогою інноваційних рішень” в рамках 19-го форуму “Доха”, передає УНН із посиланням на Anadolu.