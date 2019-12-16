У Міноборони Туреччини прокоментували наміри країни виходити з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Туреччина ключовий союзник НАТО і у неї немає намірів віддалятися від альянсу. Про це сказав міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар на сесії на тему “Погіршення світопорядку: врегулювання проблем в системі глобальної безпеки за допомогою інноваційних рішень” в рамках 19-го форуму “Доха”, передає УНН із посиланням на Anadolu.
Відповідаючи на питання голови Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганга Ішингера про придбання російських ЗРК С-400 в контексті ролі Туреччини в НАТО, Акар сказав, що Анкара зберігає прихильність місії НАТО.
“Ми поки що залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною”, — підкреслив турецький міністр.
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За його словами, Туреччина є надійним і важливим членом НАТО і продовжить виконувати завдання у складі альянсу.
“Зв’язки Туреччини з країнами, що не входять до складу НАТО, в тому числі Катаром, не суперечать інтересам альянсу. Ми ділимося з Дохою досвідом і потенціалом у всіх областях. Курс на співпрацю з іншими країнами у разі перестав бути альтернативою НАТО або зближення з ЄС”, — сказав Акар.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що закриє базу США в разі запровадження санкцій проти країни.