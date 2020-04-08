У Міноборони розповіли, як в ЗСУ запобігають COVID-19

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран наголосив, що кількість хворих на коронавірус в ЗСУ складає 4 особи, одна з яких померла. Наразі оборонне відомство проводить низку заходів для запобіганння COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінобони.