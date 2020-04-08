У Міноборони розповіли, як в ЗСУ запобігають COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран наголосив, що кількість хворих на коронавірус в ЗСУ складає 4 особи, одна з яких померла. Наразі оборонне відомство проводить низку заходів для запобіганння COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінобони.
"Станом на сьогодні, 7 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано чотири випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль, померла 42-річна жінка. Вона була працівником ЗС України, працювала на цивільній посаді оператором котельні в одній з військових частин Івано-Франківської області", - наголосив Таран.
За його словами, з 20 березня вона знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через тиждень її стан погіршився, її було госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Надвірна, а 30 березня жінку перевели до реанімаційного відділення. Вчора, о шостій ранку вона померла. Діагноз COVID-19 було підтверджено.
"На теперішній час на ізоляції та самоізоляції у Збройних Силах України знаходяться 87 осіб. У 18 військовослужбовців у найближчі три доби ізоляція закінчується", - додав Міністр.
Таран також зауважив, що керівництво Міноборони робить усе можливе, аби убезпечити особовий склад від вірусу.
"Відпрацьовано алгоритми перепрофілювання військових госпіталів, які будуть використовуватись для лікування хворих військовослужбовців. Визначено обсерваційну зону в разі масового надходження хворих, призначені санітарні транспортні засоби для евакуації. Також створено необхідний запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту для медичного персоналу закладів охорони здоров’я ЗСУ. Серед іншого, посилено контрольно-пропускний режим, організовано проведення термометрії безконтактними інфрачервоними термометрами всіх осіб, які перетинають контрольно-пропускні пункти", - повідомив Таран.
За його словами, оборонним відомством здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу ЗСУ і сьогодні потрібно бути уважними і чітко усвідомлювати, що перед вірусом усі рівні.
Як повідомляв УНН раніше, у Збройних силах України зафіксовано вже чотири випадки коронавірусної хвороби COVID-19, один з яких - летальний, водночас на ізоляції перебуває 87 осіб.