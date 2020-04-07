У ЗСУ вже чотири випадки COVID-19, один з них летальний
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано вже чотири випадки коронавірусної хвороби COVID-19, один з яких - летальний, водночас на ізоляції перебуває 87 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"На 7:00 7 квітня в Збройних силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - повідомили у Медичних силах ЗСУ.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 18 осіб.
"Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. З 20.03.2020 знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ міста Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6:00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020", - розповіли у Медичних силах ЗСУ.
Нагадаємо, на 9 годину 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.