В ВСУ уже четыре случая COVID-19, один из них летальный
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже четыре случая коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный, в то же время на изоляции находится 87 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 18 человек.
"Что касается умершего: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. С 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ города Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6:00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020", - рассказали в Медицинских силах ВСУ.
Напомним, вна 9:00 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.