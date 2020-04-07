В ВСУ уже четыре случая COVID-19, один из них летальный

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже четыре случая коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный, в то же время на изоляции находится 87 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.