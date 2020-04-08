В Минобороны рассказали, как в ВСУ предотвращают COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что количество больных коронавирусом в ВСУ составляет 4 человека, один из которых умер. Сейчас оборонное ведомство проводит ряд мероприятий для предотвращения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобоны.
"По состоянию на сегодня, 7 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. К сожалению, умерла 42-летняя женщина. Она была работником ВС Украины, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области", - отметил Таран.
По его словам, с 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю его состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надворная, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера, в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден.
"В настоящее время на изоляции и самоизоляции в Вооруженных Силах Украины находятся 87 человек. У 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается", - добавил министр.
Таран также отметил, что руководство Минобороны делает все возможное, чтобы обезопасить личный состав от вируса.
"Отработаны алгоритмы перепрофилирования военных госпиталей, которые будут использоваться для лечения больных военнослужащих. Определена обсервационная зона в случае массового поступления больных, предназначенные санитарные транспортные средства для эвакуации. Также создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения ВСУ. Среди прочего, усилен контрольно-пропускной режим, организовано провед ения термометрии бесконтактными инфракрасными термометрами всех лиц, пересекающих контрольно-пропускные пункты", - сообщил Таран.
По его словам, оборонным ведомством осуществляется постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава ВСУ и сегодня нужно быть внимательными и четко осознавать, что перед вирусом все равны.
Как сообщал УНН ранее, в Вооруженных силах Украины зафиксировано уже четыре случая коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный, одновременно на изоляции находится 87 человек.