В Минобороны рассказали, как в ВСУ предотвращают COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что количество больных коронавирусом в ВСУ составляет 4 человека, один из которых умер. Сейчас оборонное ведомство проводит ряд мероприятий для предотвращения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобоны.