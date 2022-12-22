У Міноборони розповіли, що робити, якщо знайшли уламки ворожого дрону чи ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Міністерстві оборони розповіли, що робити, якщо громадяни знайшли уламки ворожого дрону чи ракети, передає УНН.
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· У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
· Не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;
· Не фотографуйте та не публікуйте знімки у мережі інтернет;
· Натомість позначте місце знахідки і відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
· Негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС — 101 або поліції — 102;
· Дочекайтеся приїзду фахівців та вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.
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