В Минобороны рассказали, что делать, если обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Министерстве обороны рассказали, что делать, если граждане обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты, передает УНН.
Детали
· Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;
· Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.;
· Не фотографируйте и не публикуйте снимки в сети Интернет;
· Вместо этого обозначьте место находки и отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
· Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102;
· Дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительной находки.
Напомним
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