В Минобороны рассказали, что делать, если обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты

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Детали

· Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;

· Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.;

· Не фотографируйте и не публикуйте снимки в сети Интернет;

· Вместо этого обозначьте место находки и отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

· Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102;

· Дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительной находки.

Напомним 

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после возобновления электроснабжения.

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