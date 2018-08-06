У Міноборони розповіли про стан пораненого вчора військового
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Стан здоров’я, пораненого вчора українського військового характеризується як середньої важкості. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Вчора, внаслідок активних бойових дій, один наш захисник зазнав вогнепального осколкового поранення. Стан його здоров’я характеризується як середньої важкості. Військовослужбовця оперативно доставлено до військового госпіталю у Сєверодонецьку, де йому надається невідкладна медична допомога”, — розповів Мотузяник.
Він додав, що за інформацією української розвідки втрати противника за минулу добу складають двоє загиблих і семеро поранених бойовиків зі складу російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій на Донбасі з опівночі зазнав поранення один український військовослужбовець.