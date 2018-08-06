В Минобороны рассказали о состоянии раненого вчера военнослужащего

"Вчера, в результате активных боевых действий, один наш защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья характеризуется как средней тяжести. Военнослужащего оперативно доставлен в военный госпиталь в Северодонецке, где ему оказывается неотложная медицинская помощь", - рассказал Мотузяник.

Он добавил, что по информации украинской разведки потери противника за прошедшие сутки составляют двое погибших и семеро раненых боевиков из состава российско-оккупационных войск.

Напомним, в результате боевых действий в Донбассе с полуночи получил ранение один украинский военнослужащий.