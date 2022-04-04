У Міноборони похвалились колекцією розбитої техніки русні на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Міністерстві оборони України опублікували світлини розбитої техніки рашистських окупантів в одному зі звільнених холодноярцями сіл на півдні Харківщини, пише УНН.
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"Розбита російська техніка в одному зі звільнених холодноярцями сіл на півдні Харківщини”, - зазначили у пресслужбі МОУ.
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На оприлюднених світлинах можна побачити розтрощену ворожу техніку, деяка має нанесену літеру “Z “.
“Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті”, - зазначили в Міноборони.
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За даними Міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі тривають важкі бої з окупантами на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Українські війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів.