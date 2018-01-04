У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед українських військових у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) не було зафіксовано втрат серед українських військових. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Упродовж минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений”, — запевнив речник Міноборони.
Однак, за словами О.Мотузяника, повного виконання “новорічно-різдвяного” перемир’я досягнути поки що не вдалося, оскільки незаконні збройні формування не припиняють обстріли по позиціях українських військових.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення АТО бойовики 5 разів порушили режим тиші.