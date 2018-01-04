В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) не было зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - заверил представитель Минобороны.
Однако, по словам А.Мотузяника, полного выполнения "новогодне-рождественского" перемирия достичь пока не удалось, поскольку незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы позиций украинских военных.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 5 раз нарушили режим тишины.