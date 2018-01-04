В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - заверил представитель Минобороны.

Однако, по словам А.Мотузяника, полного выполнения "новогодне-рождественского" перемирия достичь пока не удалось, поскольку незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы позиций украинских военных.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 5 раз нарушили режим тишины.