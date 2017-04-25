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У Мінінфраструктури розповіли, на яких вокзалах України двомовне інформування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Міністерстві інфраструктури повідомили, що в Україні на великих вокзалах, таких як Київ-Пасажирський, Львів, Суми, Харків-Пасажирський, Вінниця, Хмельницький, Полтава-Південна, здійснюється дублювання оголошень англійською мовою, згідно з розкладом руху поїздів. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит у Міністерстві інфраструктури України.

“На сьогодні дублювання оголошень англійською мовою, згідно з розкладом руху пасажирських поїздів, здійснюється на великих вокзалах, таких як: Київ-Пасажирський, Львів, Суми, Харків-Пасажирський, Вінниця, Хмельницький, Полтава-Південна”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що триває відповідна робота з перекладу текстів і запису на електронні носії інформації для решти вокзалів.

“Найближчим часом на всіх вокзалах планується впровадження двомовного інформування пасажирів”, — додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН, додатковий поїзд № 94 (Мінськ) Київ — Одеса відправиться з Києва у суботу 22 квітня зі станції Київ —Пасажирський о 02:36 та прибуде до Одеси того ж дня о 12:15. Зворотно відправлення з Одеси 22 квітня о 15:42 та прибуття до Києва в неділю о 01:36.

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