В Мининфраструктуры рассказали, на каких вокзалах Украины двуязычное информирование

"На сегодня дублирование объявлений на английском языке, согласно расписанию движения пассажирских поездов осуществляется на крупных вокзалах, таких как: Киев-Пассажирский, Львов, Сумы, Харьков-Пассажирский, Винница, Хмельницкий, Полтава-Южная", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается соответствующая работа по переводу текстов и записи на электронные носители информации для остальных вокзалов.

"В ближайшее время на всех вокзалах планируется внедрение двуязычного информирования пассажиров", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН, дополнительный поезд № 94 (Минск) Киев - Одесса отправится из Киева в субботу 22 апреля из станции Киев Пассажирский в 2:36 и прибудет в Одессу в тот же день в 12:15. Обратно отправление из Одессы 22 апреля в 15:42 и прибытие в Киев в воскресенье в 01:36.