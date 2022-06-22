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У Мінінфраструктури назвали юридичні критерії, яким має відповідати доказ зруйнованих споруд для міжнародних інстанцій

У Мінінфраструктури назвали юридичні критерії, яким має відповідати доказ зруйнованих споруд для міжнародних інстанцій

Київ • УНН

 • 116030 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У Міністерстві інфраструктури розповіли, яким юридичним критеріям має відповідати доказ зруйнованих споруд в Україні, щоб мати вагу у міжнародних інстанціях. За словами заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолія Комірного, завдання Міністерства полягає у тому, щоб зробити зруйнований об’єкт юридично значущим. Після цього висновки передають у відповідні органи, інформує кореспондент УНН.

Цитата

“Наше завдання – зробити зруйнований об’єкт юридично значущим. Тобто, коли є чітке розуміння того, що цей об’єкт постраждав та коли він постраждав із фотофіксацією. Далі вже працюють відповідні органи, які працюють стосовно опитувань, додають вже свої документи, які потрібні для того, щоб потім захищати їх у міжнародних інстанціях”, – зазначив Комірний під час прес-конференція на тему "Карта руйнувань - допоможемо відбудувати Україну".

Деталі

Наголошується, що існує мінімум три юридичні напрямки. Зокрема, перший напрямок стосується міжнародного кримінального суду, яким займається команда прокурорів. До нього відносяться фіксації щодо воєнних злочинів окупантів, куди потрапляє невеликий прошарок зруйнованих будівель.

Другий напрямок – це порушення прав людини, яким займається Офіс Генпрокурора.

Третій напрямок стосується матеріальних ушкоджень. Зазначається, що кожен з цих напрямків не суперечить один одному. Оскільки, один і той же самий факт агресії може бути кваліфікований по одразу декількох напрямках, і рівень доказової бази по ним також може відрізнятись.

Наразі Міністерство інфраструктури спільно з ГО “Антикорупційний штаб” розробляють спільний проект, який називається “Карта руйнувань” – диджитал-інструмент, що дає змогу фіксувати наслідки нападу росії на Україну. Як зазначив Комірний, відповідні ініціативи допомагають державі пришвидшити фіксування та обсяг руйнувань, а згодом виплати компенсацій власникам, які втратили житло внаслідок бомбардувань.

“Міністерство цифрової трансформації кілька місяців тому розробило у додатку “Дія” прийняття заявок на пошкоджені або зруйновані об’єкти – це квартири або будинки. Тепер ми розширюємо цей функціонал нашим реєстром. Будуть залучені місцеві органи самоврядування, які будуть проводити аналіз цих об’єктів, робити детальні висновки, які зроблять ці заявки дійсно юридично значущими”, – пояснив Комірний.

Довідково

У прес-конференції також прийняли участь голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик, співзасновник проекту "Росія заплатить" Максим Нефьодов, та виконавча директорка ГО "Антикорупційний штаб" Юлія Гречка.

Доповнення

Як писав УНН, для відбудови зруйнованих внаслідок бойових дій українських населених пунктів знадобиться близько 10-20 років, але з умовою, що буде впроваджено "План Маршалла".

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