В Мининфраструктуре назвали юридические критерии, которым должно соответствовать доказательство разрушенных сооружений для международных инстанций

Цитата

“Наша задача – сделать разрушенный объект юридически значимым. То есть, когда есть четкое понимание того, что этот объект пострадал и когда он пострадал с фотофиксацией. Далее уже работают соответствующие органы, которые работают по опросам, добавляют уже свои документы, которые нужны для того, чтобы потом защищать их в международных инстанциях”, – отметил Комирный во время пресс-конференции на тему "Карта разрушений - поможем отстроить Украину".

Детали

Отмечается, что существует минимум три юридических направления. В частности, первое направление касается международного уголовного суда, которым занимается команда прокуроров. К нему относятся фиксации по военным преступлениям оккупантов, куда попадает небольшая прослойка разрушенных зданий.

Второе направление – это нарушение прав человека, которым занимается Офис Генпрокурора.

Третье направление касается материальных повреждений. Отмечается, что каждое из этих направлений не противоречит друг другу. Поскольку один и тот же факт агрессии может быть квалифицирован по сразу нескольким направлениям, и уровень доказательной базы по ним также может отличаться.

Министерство инфраструктуры совместно с ОО “Антикоррупционный штаб” разрабатывают совместный проект, который называется “Карта разрушений” – диджитал-инструмент, позволяющий фиксировать последствия нападения россии на Украину. Как отметил Комирный, соответствующие инициативы помогают государству ускорить фиксирование и объем разрушений, а затем выплаты компенсаций владельцам, потерявшим жилье в результате бомбардировок.

“Министерство цифровой трансформации несколько месяцев назад разработало в приложении “Дия” принятие заявок на поврежденные или разрушенные объекты – это квартиры или дома. Теперь мы расширяем этот функционал нашим реестром. Будут привлечены местные органы самоуправления, которые будут проводить анализ этих объектов, делать подробные выводы, которые сделают эти заявки действительно юридически значимыми”, – объяснил Камирный.

Справка

В пресс-конференции также приняли участие председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик, соучредитель проекта "Россия заплатит" Максим Нефедов и исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Юлия Гречко.

Дополнение

Как писал УНН, для восстановления разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится около 10-20 лет, но с условием, что будет внедрен "План Маршалла".