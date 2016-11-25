У Мінфіні сумніваються, що держава наступного року відмовиться від докапіталізації своїх банків

На запитання журналістів, коли держава припинить докапіталізовувати держбанки О.Данилюк зауважив, що не існує конкретного графіку.

“Але я не думаю, що це відбудеться наступного року”, — резюмував він.

При цьому О.Данилюк не назвав можливу суму докапіталізації у наступному році.