У Мінфіні сумніваються, що держава наступного року відмовиться від докапіталізації своїх банків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк сумнівається, що держава відмовиться від докапіталізації банків, якими володіє, у наступному році. Про це він заявив у п’ятницю у Києві, передає кореспондент УНН.
На запитання журналістів, коли держава припинить докапіталізовувати держбанки О.Данилюк зауважив, що не існує конкретного графіку.
“Але я не думаю, що це відбудеться наступного року”, — резюмував він.
При цьому О.Данилюк не назвав можливу суму докапіталізації у наступному році.