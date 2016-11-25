В Минфине сомневаются, что государство в следующем году откажется от докапитализации своих банков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр финансов Александр Данилюк сомневается, что государство откажется от докапитализации банков, которыми владеет, в следующем году. Об этом он заявил в пятницу в Киеве, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналистов, когда государство прекратит докапитализировать госбанки А.Данилюк отметил, что не существует конкретного графика.
"Но я не думаю, что это произойдет в следующем году", - резюмировал он.
При этом А.Данилюк не назвал возможную сумму докапитализации в следующем году.