В Минфине сомневаются, что государство в следующем году откажется от докапитализации своих банков

На вопрос журналистов, когда государство прекратит докапитализировать госбанки А.Данилюк отметил, что не существует конкретного графика.

"Но я не думаю, что это произойдет в следующем году", - резюмировал он.

При этом А.Данилюк не назвал возможную сумму докапитализации в следующем году.