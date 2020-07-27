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У Міненерго повідомили про запаси газу та вугілля на зиму

У Міненерго повідомили про запаси газу та вугілля на зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Міненерго розпочало підготовку до опалювального сезону. Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

"На сьогодні ми повністю забезпечені енергоресурсами, як вугіллям так і газом. У нас в плановому режимі відбуваються ремонтні кампанії", – зазначила Буславець.

За її словами, на складах ТЕЦ і ТЕС стабільно високі запаси вугілля та мазуту: майже вдвічі більші за минулорічні. Запаси вугілля становлять 2,5 млн тонн, запаси мазуту – 47 тис. тонн.

У газосховищах сьогодні є понад 20 млрд куб.м природного газу (план уряду передбачає запас газосховища не менше 17 млрд куб. метрів).

Крім того, Кабмін визначив переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" на ринку природного газу – ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Його цінова пропозиція – 2711,86 грн за тис. куб.м з ПДВ з націнкою 0%.

"Наявність постачальника "останньої надії" – це стабільне та безперебійне постачання газу споживачам", - зазначають в Міненерго.

Нагадаємо, Буславець розповіла про свої 100 днів на міністерській посаді. 

Довідка УНН: Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики 16 квітня. Це перша жінка – керівник енергетичного відомства України.

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