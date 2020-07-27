В Минэнерго сообщили о запасах газа и угля на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Минэнерго начало подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"На сегодня мы полностью обеспечены энергоресурсами, как углем так и газом. У нас в плановом режиме происходят ремонтные кампании", - отметила Буславец.
По ее словам, на складах ТЭЦ и ТЭС стабильно высокие запасы угля и мазута: почти вдвое больше прошлогодних. Запасы угля составляют 2,5 млн тонн, запасы мазута - 47 тыс. тонн.
В хранилищах сегодня более 20 млрд куб.м природного газа (план правительства предусматривает запас газохранилища не менее 17 млрд куб. метров).
Кроме того, Кабмин определил победителя конкурса на поставщика "последней надежды" на рынке природного газа - ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Его ценовое предложение - 2711,86 грн за тыс. куб.м с НДС с наценкой 0%.
"Наличие поставщика "последней надежды" - это стабильная и бесперебойная поставка газа потребителям", - отмечают в Минэнерго.
Напомним, Буславец рассказала о своих 100 днях на министерской должности.
Справка УНН: Ольга Буславец была назначена и.о. министра энергетики 16 апреля. Это первая женщина - руководитель энергетического ведомства Украины.