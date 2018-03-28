У Мінекономрозвитку розповіли про особливості ЗВТ з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем передбачає скасування в’їзних мит для українських промислової та сільськогосподарської продукції. Про це під час брифінгу заявила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Наталія Микольська, передає кореспондент УНН.
“Український бізнес та виробники зможуть безмитно експортувати на ринок Ізраїлю. Ринок Ізраїлю є досить закритий з високими ставками в’їзного мита, зв’язані в рамках СОТ, зокрема це стосується сільськогосподарської продукції”, — розповіла Н.Микольська.
За її словами, в умовах угоди про ЗВТ прописані різні рівні скасування в’їзних мит як для промислових товарів, так і для сільськогосподарської продукції.
“Якщо говорити про умови угоди, то вона передбачає скасування в’їзних мит на 80% (для) промислових товарів експорту з України. Що стосується сільськогосподарської продукції, то ситуація тут є інша — передбачається, що негайно, після вступу в силу угоди, буде скасовані в’їзні мита для ряду продукції, для ряду продукції ці мита будуть скасовані в рамках безмитних квот.
Також передбачення поступове скасування в’їзних мит протягом перехідних періодів 3-5-7 років. Також є ряд продукції по якій є часткова лібералізація — зараз мито є 15%, то потому як угода вступить в силу, мито буде знижене”, — пояснила Н.Микольська.
Вона додала, що є виключення в Угоді про ЗВТ. За її словами, Україна та Ізраїль захищають свій ринок для чуттєвих товарів, “щодо промислових товарів виключення стосується ювелірних виробів які є досить чуттєвими для Ізраїлю”.
“Україна також не принципі взаємності також виключила цю позицію з нашої Угоди”, — резюмувала Н.Микольська.