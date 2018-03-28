У Мінекономрозвитку розповіли про особливості ЗВТ з Ізраїлем

“Український бізнес та виробники зможуть безмитно експортувати на ринок Ізраїлю. Ринок Ізраїлю є досить закритий з високими ставками в’їзного мита, зв’язані в рамках СОТ, зокрема це стосується сільськогосподарської продукції”, — розповіла Н.Микольська.

За її словами, в умовах угоди про ЗВТ прописані різні рівні скасування в’їзних мит як для промислових товарів, так і для сільськогосподарської продукції.

“Якщо говорити про умови угоди, то вона передбачає скасування в’їзних мит на 80% (для) промислових товарів експорту з України. Що стосується сільськогосподарської продукції, то ситуація тут є інша — передбачається, що негайно, після вступу в силу угоди, буде скасовані в’їзні мита для ряду продукції, для ряду продукції ці мита будуть скасовані в рамках безмитних квот.

Також передбачення поступове скасування в’їзних мит протягом перехідних періодів 3-5-7 років. Також є ряд продукції по якій є часткова лібералізація — зараз мито є 15%, то потому як угода вступить в силу, мито буде знижене”, — пояснила Н.Микольська.

Вона додала, що є виключення в Угоді про ЗВТ. За її словами, Україна та Ізраїль захищають свій ринок для чуттєвих товарів, “щодо промислових товарів виключення стосується ювелірних виробів які є досить чуттєвими для Ізраїлю”.

“Україна також не принципі взаємності також виключила цю позицію з нашої Угоди”, — резюмувала Н.Микольська.