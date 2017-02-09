У Мінагрополітики заявили, що боротимуться з АЧС щонайменше ще три роки

“Ситуація дуже серйозна. Якщо в минулому році був 91 спалах АЧС, то цього року ми вже зафіксували на сьогодні 20 спалахів по різних областях України”, — зазначила вона.

За її словами, ситуація з АЧС зараз перебуває під контролем Ради Нацбезпеки України, яка постійно проводить моніторинг ситуації.

Також О.Трофімцева зауважила, що однією з причин такого швидкого розповсюдження АЧС є “перебір” з дерегуляцією.

“Коли відбуваються спалахи в приватних господарствах, то у нас навіть немає можливості прослідкувати за тим, що там коїться і як. Тобто, елементарні речі, що стосуються контролю ситуації, не працюють через відсутність доступу працівників Держпродспоживслужби до приватних господарств”, — заявила вона.

Водночас О.Трофімцева повідомила, що проблема АЧС може бути вирішена не менше ніж за 3 роки.

На сьогодні, за словами О.Трофімцевої, Мінагрополітики налагоджує співпрацю із Держпродспоживслужбою з метою врегулювання ситуації із АЧС.

Крім того, Держпродспоживслужба займається запобіганням пересування живих та забитих тварин між областями та працює над створенням мобільних груп по регіонах, які будуть працювати в місцях спалахів АЧС.

“Якщо знайдемо фінансування, то зможемо створити мобільні крематорії, тому що заражених тварин потрібно одразу знищувати”, — наголосила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, аграрний комітет ВРУ хоче звіт Т.Кутового щодо боротьби з АЧС.

Також нагадаємо, що за прогнозами Асоціації свинарів, випадків АЧС у 2017 році не зменшиться.

При цьому, як заявив нардеп С.Тригубенко, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21-му столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.