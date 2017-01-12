Випадків АЧС у 2017 році не зменшиться - Асоціація свинарів

За її словами з початку року об’єктами поширення АЧС переважно стали невеликі фермерській господарства з кількістю свиней від 150 до 2 тис.голів.

"А з приводу прогнозів, власне кажучи, подивимось, як ситуація буде розгортатися. Але менше (випадків АЧС - ред.), аніж було у минулому році 100% не буде. А враховуючи динаміку наростання, то якщо ситуація не зміниться, - всі ці випадки АЧС зростуть.

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З іншого боку, до кінця минулого року ми встигли дописати нову інструкцію із боротьби та профілактики АЧС, зараз вона пішла на затвердження. Тому я сподіваюсь, що якщо її найближчим часом затвердять, це трохи змінить напругу серед свиногосподарств", - сказала вона.

Експерт пояснила, що одним із важливих нововведень пропонованої інструкції з профілактики АЧС є скасування норми що передбачала обов’язковість знищення поголів’я свиней у трьох кілометровій зоні виявлення спалаху.

"Ви знаєте, якщо стається випадок АЧС, то в трьох кілометрах навколо нього ліквідується поголів'я, не залежно від того чи це домогосподарства чи це ферма з достатнім рівнем біобезпеки. І це дійсно створювало напругу на ринку. Зараз, завдяки цій новій інструкції, в залежності від рівня біозбезпеки, яку має господарство, що опинилося в цих 3 км - вже не буде обов'язковою ліквідація поголів'я. Це у тому випадку, якщо дійсно ферма має хороші правила з біобезпеки", - пояснила О. Юрченко.

Нагадаємо, нові випадки АЧС зафіксовано на Одещині і Кіровоградщині.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21-му столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.

Як повідомили раніше в Асоціації свинарів, фермери не отримали близько 40% компенсацій через АЧС.