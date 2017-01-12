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Актуальное
Случаев АЧС в 2017 году не уменьшится - Ассоциация свиноводов

Случаев АЧС в 2017 году не уменьшится - Ассоциация свиноводов

Киев • УНН

 • 9442 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Начало нового 2017 года ознаменовалось для свиноводов не очень хорошими новостями, ведь в течение 6-10 декабря в четырех областях страны были зафиксированы новые вспышки АЧС. Учитывая это, прогнозы по улучшению ситуации пока неутешительны. Об этом в комментарии УНН сообщила - вице-президент Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко.

По ее словам с начала года объектами распространения АЧС в основном стали небольшие фермерские хозяйства с количеством свиней от 150 до 2 тыс.голов.

"А по поводу прогнозов, собственно говоря, посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но меньше (случаев АЧС - ред.), чем было в прошлом году 100% не будет. А учитывая динамику нарастания, то если ситуация не изменится, - все эти случаи АЧС возрастут.

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С другой стороны, к концу прошлого года мы успели дописать новую инструкцию по борьбе и профилактике АЧС, сейчас она пошла на утверждение. Поэтому я надеюсь, что если ее в ближайшее время утвердят, это немного изменит напряжение среди свинохозяйств", - сказала она.

Эксперт пояснила, что одним из важных нововведений предлагаемой инструкции по профилактике АЧС является отмена нормы предусматривающая обязательность уничтожение поголовья свиней в трех километровой зоне обнаружения возгорания.

"Вы знаете, если происходит случай АЧС, то в трех километрах вокруг него ликвидируется поголовье, независимо от того это домохозяйства или это ферма с достаточным уровнем биобезопасности. И это действительно создавало напряжение на рынке. Сейчас, благодаря этой новой инструкции, в зависимости от уровня биобезопасности, которую имеет хозяйство, которое оказалось в этих 3 км - уже не будет обязательным ликвидация поголовья. Это в том случае, если действительно ферма имеет хорошие правила по биобезопасности", - пояснила О.Юрченко.

Напомним, новые случаи АЧС зафиксированы в Одесской и Кировоградской областях.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21-м веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.

Как сообщили ранее в Ассоциации свиноводов, фермеры не получили около 40% компенсаций за АЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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