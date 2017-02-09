В Минагрополитики заявили, что будут бороться с АЧС минимум еще три года

"Ситуация очень серьезная. Если в прошлом году была 91 вспышка АЧС, то в этом году мы уже зафиксировали сегодня 20 вспышек по разным областям Украины", - отметила она.

По ее словам, ситуация с АЧС сейчас находится под контролем Совета нацбезопасности Украины, который постоянно проводит мониторинг ситуации.

Также О.Трофимцева отметила, что одной из причин такого быстрого распространения АЧС является "перебор" с дерегуляцией.

"Когда происходят вспышки в частных хозяйствах, то у нас даже нет возможности проследить за тем, что там происходит и как. То есть, элементарные вещи, касающиеся контроля ситуации, не работают из-за отсутствия доступа работников Госпродпотребслужбы к частным хозяйствам", - заявила она.

В то же время О.Трофимцева сообщила, что проблема АЧС может быть решена не менее чем за 3 года.

На сегодня, по словам О.Трофимцевой, Минагрополитики налаживает сотрудничество с Госпродпотребслужбой с целью урегулирования ситуации с АЧС.

Кроме того, Госпродпотребслужба занимается предотвращением передвижения живых и убитых животных между областями и работает над созданием мобильных групп по регионам, которые будут работать в местах вспышек АЧС.

"Если найдем финансирование, то сможем создать мобильные крематории, потому что зараженных животных нужно сразу уничтожать", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, аграрный комитет ВРУ хочет отчет Т.Кутового по борьбе с АЧС.

Также напомним, что по прогнозам Ассоциации свиноводов, случаев АЧС в 2017 году не уменьшится.

При этом, как заявил нардеп С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба как минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21-м веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.