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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 44168 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Аграрний комітет ВРУ хоче звіт Т.Кутового щодо боротьби з АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин хоче заслухати доповідь міністра аграрної політики Тараса Кутового щодо заходів, які міністерство проводить у рамках боротьби з африканською чумою свиней та щодо заходів, спрямованих на недопущення спалахів епідемії АЧС. Таке рішення народні депутати прийняли під час засідання комітету, передає УНН.

Аграрний комітет ВРУ хоче звіт Т.Кутового щодо боротьби з АЧС

Окрім міністра, члени профільного Комітету ВРУ хочуть заслухати також й інші задіяні у боротьбі з АЧС органи, зокрема представників Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, в Україні перестали будувати тваринницькі комплекси через АЧС.

Спалахами африканської чуми охоплено 21 область країни.

З початку року, станом на кінець січня, вже було зафіксовано 14 нових випадків АЧС.

“Аби зрозуміти, наскільки ці показники є катастрофічними, достатньо порівняти статистку минулих років. Наприклад, за весь 2014 рік було зафіксовано 16 випадків АЧС, а за весь 2015 рік — було зафіксовано — 40 випадків АЧС. Тобто, лише протягом січня, за показниками чуми ми вже „виконали“ чи не річну або піврічну норму. Саме тому, як на мене, розраховувати на подальшу терпимість ЄС до немочі уповноважених органів в Україні виконувати свою пряму роботу — не варто”, — зазначив нардеп С.Тригубенко, коментуючи ситуацію.

Разом з тим, за прогнозами Асоціації свинарів, випадків АЧС у 2017 році не зменшиться.

Також нагадаємо, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

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