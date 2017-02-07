В Україні перестали будувати тваринницькі комплекси через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Новий рік для вітчизняних тваринників ознаменувався черговими випробуваннями: продовження поширення африканської чуми свиней та новою системою оподаткування. Про це повідомили у прес-службі групи компаній "АгроВет Атлантик", передає УНН.
За даними аграріїв, сьогодні близько сотні підприємств уклали договори про будівництво нових тваринницьких комплексів, однак ніхто з них так і не почали роботу, взявши тайм-аут до кінця лютого.
"Мало того, що по країні продовжує бушувати африканська чума свиней (за неповний місяць вже зафіксовано 17 нових спалахів в різних областях України!), На початку року аграрії виявилися в підвішеному стані через незрозумілу схеми з оподаткуванням", - йдеться у повідомленні.
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Так, відповідно до закону, тепер виробники будуть платити ПДВ і нібито отримувати дотації з державного бюджету.
"Однак, на ділі все не так просто, для виробників не зовсім зрозумілі схеми, за якими будуть виплачуватися дотації, тому багато хто з них поки не ризикують вкладати гроші в розвиток бізнесу", - резюмують у групі компаній.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, проект постанови про запровадження мобільних груп реагування на АЧС до КМУ ще не переданий.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.