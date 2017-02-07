В Украине перестали строить животноводческие комплексы из-за АЧС

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 4836 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 38229 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 10021 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 69019 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 132204 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 136891 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 145319 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157510 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166566 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140033 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
48%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 24132 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 26287 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 24262 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 27135 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 21405 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 10715 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 38221 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 208810 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 263117 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 463857 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 34115 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 33524 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 47815 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 69710 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 76738 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Украине перестали строить животноводческие комплексы из-за АЧС

Киев • УНН

 • 8517 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Новый год для отечественных животноводов ознаменовался очередными испытаниями: продолжение распространения африканской чумы свиней и новой системой налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "АгроВет Атлантик", передает УНН.

В Украине перестали строить животноводческие комплексы из-за АЧС

По данным аграриев, сегодня около сотни предприятий заключили договоры о строительстве новых животноводческих комплексов, однако никто из них так и не начали работу, взяв тайм-аут до конца февраля.

"Мало того, что по стране продолжает бушевать африканская чума свиней (за неполный месяц уже зафиксировано 17 новых вспышек в разных областях Украины!), в начале года аграрии оказались в подвешенном состоянии из-за непонятной схемы с налогообложением", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС больше не будет снисходительной к несостоятельности Украины побороть АЧС

Так, согласно закону, теперь производители будут платить НДС и якобы получать дотации из государственного бюджета.

"Однако, на деле все не так просто, для производителей не совсем понятные схемы, по которым будут выплачиваться дотации, поэтому многие из них пока не рискуют вкладывать деньги в развитие бизнеса", - резюмируют в группе компаний.

Напомним, как сообщал УНН, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26