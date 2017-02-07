В Украине перестали строить животноводческие комплексы из-за АЧС

По данным аграриев, сегодня около сотни предприятий заключили договоры о строительстве новых животноводческих комплексов, однако никто из них так и не начали работу, взяв тайм-аут до конца февраля.

"Мало того, что по стране продолжает бушевать африканская чума свиней (за неполный месяц уже зафиксировано 17 новых вспышек в разных областях Украины!), в начале года аграрии оказались в подвешенном состоянии из-за непонятной схемы с налогообложением", - говорится в сообщении.

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Так, согласно закону, теперь производители будут платить НДС и якобы получать дотации из государственного бюджета.

"Однако, на деле все не так просто, для производителей не совсем понятные схемы, по которым будут выплачиваться дотации, поэтому многие из них пока не рискуют вкладывать деньги в развитие бизнеса", - резюмируют в группе компаний.

Напомним, как сообщал УНН, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.