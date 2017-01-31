ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС – нардеп

“Минулого тижня в Мінагрополітики відбулася селекторна нарада з приводу АЧС. Під час наради говорили про загрозу нашого АЧС європейським ринкам. Зі слів міністра Тарас Кутовий, на цьому питанні намагається спекулювати російська сторона, яка не вірить у спроможність України вирішити проблему африканської чуми, і намагається в цьому переконати наших партнерів в ЄС.

Та якщо європейські колеги до цього часу і демонстрували певну толерантність й терпіння до української сторони, то, надалі, мені здається, розраховувати на їх поблажливість буде все складніше”, — написав С. Тригубенко.

Нардеп наголосив, що критичність ситуації полягає в тому, що з початку цього року в різних регіонах, було зафіксовано 14 нових випадки африканської чуми.

“Аби зрозуміти, наскільки ці показники є катастрофічними, достатньо порівняти статистку минулих років. Наприклад, за весь 2014 рік було зафіксовано 16 випадків АЧС, а за весь 2015 рік — було зафіксовано — 40 випадків АЧС. Тобто, лише протягом січня, за показниками чуми ми вже „виконали“ чи не річну або піврічну норму. Саме тому, як на мане, розраховувати на подальшу терпимість ЄС до немочі уповноважених органів в Україні виконувати свою пряму роботу — не варто”, — наголосив С.Тригубенко.

Окрім того, він зауважив, що якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.

“Найгірше, що проблему АЧС нам у кут переговорів починають ставити не лише, коли йдеться про експорт свинини. Ця проблема аналогічно перешкоджає й іншим напрямкам торгової співпраці з ЄС, будь-то курятина чи зернова продукції.

Фактично, цей один місяць, що лишився до початку весни, стане вирішальним для агропромислової економіки країни. Якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків чуми — зазнаємо колосальних збитків, які вже рахуватимуться не кількістю знищених свиней, а мільярдами безповоротно втрачених коштів”, — зазначив С.Тригубенко.

Нагадаємо, 30 січня, близько двох тисяч свиней умертвили через АЧС на Кіровоградщині.

Також нагадаємо, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.

Як повідомляв УНН, у Луганській області виявлено факт продажу в магазині м’ясної продукції, зараженої африканською чумою свиней.