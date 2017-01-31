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ЕС больше не будет снисходительным к неспособности Украины побороть АЧС - нардеп

ЕС больше не будет снисходительным к неспособности Украины побороть АЧС - нардеп

Киев • УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Глава Подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко считает, что Украине необходимо немедленно решать проблемы с африканской чумой свиней, поскольку проблема все обостряется, и надеяться на толерантность партнеров из Европейского Союза становится все сложнее. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На прошлой неделе в Минагрополитики состоялось селекторное совещание по поводу АЧС. Во время совещания говорили об угрозе нашей АЧС европейским рынкам. По словам министра Тараса Кутового, на этом вопросе пытается спекулировать российская сторона, которая не верит в способность Украины решить проблему африканской чумы, и пытается в этом убедить наших партнеров в ЕС.

Но если европейские коллеги до сих пор и демонстрировали определенную толерантность и терпение к украинской стороне, то в дальнейшем, мне кажется, рассчитывать на их снисхождение будет все сложнее", - написал С. Тригубенко.

Нардеп отметил, что критичность ситуации заключается в том, что с начала этого года в различных регионах было зафиксировано 14 новых случаев африканской чумы.

"Чтобы понять, насколько эти показатели являются катастрофическими, достаточно сравнить статистку прошлых лет. Например, за весь 2014 г. было зафиксировано 16 случаев АЧС, а за весь 2015 г. было зафиксировано 40 случаев АЧС. То есть, только в январе, по показателям чумы мы уже "выполнили" едва ли не годовую или полугодовую норму. Именно поэтому, как на манну, рассчитывать на дальнейшую терпимость ЕС к неспособности уполномоченных органов в Украине выполнять свою прямую работу - не стоит", - подчеркнул С.Тригубенко.

Кроме того, он отметил, что если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

"Хуже всего, что проблему АЧС нам в угол переговоров начинают ставить не только, когда речь идет об экспорте свинины. Эта проблема аналогично препятствует и другим направлениям торгового сотрудничества с ЕС, будь то курица или зерновая продукции.

Фактически, этот один месяц, оставшийся до начала весны, станет решающим для агропромышленной экономики страны. Если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев чумы - несем колоссальные убытки, которые уже будут считаться не количеством уничтоженных свиней, а миллиардами безвозвратно потерянных средств", - отметил С.Тригубенко.

Напомним, 30 января, около двух тысяч свиней умертвили из-за АЧС в Кировоградской области.

Также напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не станет меньше.

Как сообщал УНН, в Луганской области выявили факт продажи в магазине мясной продукции, зараженной африканской чумой свиней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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